استبعاد بيليجريني من قائمة إيطاليا المشاركة في يورو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الإيطالي لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما، أن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا ستبعده عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة يورو.

وتعرض لاعب وسط روما للإصابة في عضلات الفخذ، ستبعده عن المشاركة في بطولة يورو التي ستنطلق غدا الجمعة.

وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة "إنستجرام": "لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدية في هذه اللحظة".

وسبق وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليجريني تعرض للإصابة خلال التدريبات ، وتقرر في البداية أن يبقى جزءا من الفريق الذي سيسافر من فلورنسا إلى روما اليوم.

ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للاستفسار منه بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي ، ومن المتوقع موافقة الاتحاد القاري على هذا الطلب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره التركي غدًا الجمعة في روما.

وتضم المجموعة الأولى ليورو 2020 أيضا سويسرا وويلز حيث يلتقي المنتخبان بعد غد السبت في باكو.