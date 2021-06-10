تشكيل الزمالك.. فيصل يقود الهجوم في لقاء دجلة الودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به ودية مباراة وادي دجلة والذي يأتي في إطار تحضيرات الفريقين لمسابقة دوري WE المصري.

ومن المقرر أن يعتمد كارتيرون على الناشئ ياسين مرعي لقيادة الجبهة اليسرى في ظل إصابة محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وتواجد أحمد فتوح مع المنتخب الأوليمبي.

وسط الملعب سيشهد أيضًا مشاركة الثنائي طارق حامد ومحمد أشرف "روقا"، بينما سيكون الثلاثي حسام أشرف وإسلام جابر ويوسف إبراهيم "أوباما" ثلاثي وسط هجومي وأمامهم الشاب أسامة فيصل.

ويلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: حسام أشرف - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد أسوان يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الـ26 من مسابقة دوري WE المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 55 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك ست مباريات مؤجلة.