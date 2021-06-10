مصطفى عبده يعود لقناة الأهلي في "المجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يطل مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق عبر الشاشة الرسمية للقلعة الحمراء يوم السبت المقبل من خلال برنامج "المجري" والذي سيذاع الساعة 11 مساءً.

ويستضيف "المجرى" فى أولى حلقاته، الكابتن حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق، فى حوار المفاحأت ، والحديث عن العديد من الكواليس والحكايات والذكريات داخل جدران القلعة الحمراء، طوال عقود طويلة.

يذكر أن الكابتن مصطفى عبده، يحتفل اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ "68" فهو من مواليد 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968 ، ويلقب بـ"المجرى" نظرا لسرعته الفائقة أثناء لعب المباريات.

وأطلق الناقد الرياضي الكبير نجيب المستكاوى علي مصطفي عبده لقب "المجرى" نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر.

وخلال 15 موسم قضاها مصطفي عبده بقميص الأهلى حقق "10" بطولات دورى، و"5" كأس مصر، و"5" بطولات أفريقية ، وشارك مع الأهلى فى أكثر من "300" مباراة، سجل خلالهم "51" هدفا.

بعد اعتزال كرة القدم، اتجه مصطفى عبده إلى تحليل المباريات وتقديم البرامج الرياضية حتى عُين رئيساً للجنة المجتمعية بالنادي الأهلي مطلع عام 2018 ضمن مجلس محمود الخطيب، قبل الاستقرار على عودته برنامج "المجري" عبر فضائية النادي الأهلي من يوم السبت المقبل.