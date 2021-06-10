خبير لوائح: أنصح الزمالك بتقديم شكوى ضد ساسي لحفظ حقوقه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد بيومي خبير اللوائح القانونية، إن عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بالزمالك ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، مضيفًا أن النادي الأبيض عليه أن يتظلم أولا لحفظ حقوقه.

وألمح الدولي التونسي إلى اقتراب انتهاء علاقته مع نادي الزمالك من خلال تغريدة نشرها أمس الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. (طالع مزيد من التفاصيل)

وعلم الخليج 365 أن صاحب الـ29 عامًا محل اهتمام كبير من جانب نادي الدحيل القطري، حيث يسعى وبقوة إلى حسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي. (طالع مزيد من التفاصيل)

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، قال بيومي: "نهاية الموسم تعني نهاية العقد يوم 30 يونيو حتى ولو لم يكتمل الموسم، وإذا امتد الموسم لما بعد شهر يونيو وكان توقيت العقد (نهاية الموسم) فمن حق اللاعب أن يرحل يوم 30 يونيو".

وأضاف: "أما إذا كان مكتوب في العقد أن ينتهي باليوم والشهر والسنة، فعلى الطرفين الالتزام بذلك".

وتابع: "بالنسبة لحالة فرجاني ساسي، فالعقد ينتهي بنهاية الموسم (إذًا ينتهي بنهاية شهر يونيو)، وعلى اللاعب الالتزام مع ناديه حتى نهاية المدة المتفق عليها".

وواصل: "من المفترض أن يعود اللاعب لناديه حتى لو تبقى يوم واحد في عقده، وإذا لم يعد فمن حق الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب.. وهذه نصيحتي للنادي الأبيض لحفظ حقوقه، على مسئولي النادي تقديم شكوى أولا ضد اللاعب تحسبا لعدم عودته، لأن التونسي لديه مستحقات ضد النادي وسيطالب بها وسيحصل عليها".

وأكمل: "قد لا يعود اللاعب ويطالب بباقي مستحقاته، حينها لو تظلم الزمالك أولا سيثبت أن الدولي التونسي هو من أخل بالعقد ولم يعد لناديه".

وأردف: "سبق وأخطأ الزمالك وأهدر حقوقه في أكثر من مناسبة، لذلك عليه تقديم شكوى أولا ضد اللاعب لإثبات حقوقه".

واستطرد: "إذا تقدم ساسي بشكوى ضد الزمالك، فسيدفع الأخير مستحقاته كاملة، لكن إذا وثّق الزمالك الواقعة وأثبت أن اللاعب أخل بالعقد وأنه لم يعد لاستكمال عقده قبل التاريخ المحدد.. حينها يحق للزمالك الحصول على تعويض".

واتم: "من حق اللاعب استخراج بطاقة مؤقتة للعب لنادِ آخر، النزاع بين اللاعب والنادي لا يقف عائقا أمام استكمال اللاعب مشواره الكروي، وبناء عليه لا يوجد سبب يمنع اللاعب من لعب الكرة إلا إذا كان عليه دين للنادي أو عهدة لم يقم بتسليمها".