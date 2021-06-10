قبول استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقدم اللواء محمد عبدالسلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لأسباب صحية.

ووافق مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة علي تصعيد النائب أحمد عبدالرحمن هويدي، ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.

قرر مجلس إدارة النادي الفيومي على منح عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه.

من جانبه، أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول استقالة عبدالسلام بالإجماع ، لكن اضطر للقبول احتراما لرغبته ومراعاة للظروف الصحية الخاصة به.

وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.