قبول استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
تقدم اللواء محمد عبدالسلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لأسباب صحية.
ووافق مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة علي تصعيد النائب أحمد عبدالرحمن هويدي، ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.
قرر مجلس إدارة النادي الفيومي على منح عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه.
من جانبه، أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول استقالة عبدالسلام بالإجماع ، لكن اضطر للقبول احتراما لرغبته ومراعاة للظروف الصحية الخاصة به.
وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.