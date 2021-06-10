ماجواير يشارك في تدريبات إنجلترا قبل يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

انتظم هاري ماجواير في تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، حيث يواصل المدافع التعافي من إصابته في الكاحل.

وتعرض ماجوير للإصابة في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر يونايتد على أستون فيلا يوم 9 مايو بعد أن سقط أنور الغازي عليه.

وغاب ماجوير عن بقية مباريات الموسم، بما في ذلك المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي خسرها مانشستر يونايتد أمام فياريال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ماجواير كان من بين أهم نقاط الحديث قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي في يورو 2020 أمام المنتخب الكرواتي.

ويواصل ماجواير مرحلة التأهيل بعد أن تدرب بشكل منفرد عن المجموعة في صالة الألعاب الرياضية أمس الأربعاء، وواصل تسهيل عملية عودته للتدريبات مع بقية زملائه اللاعبين.

جدير بالذكر أن جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، أكد أن مشاركة ماجواير في يورو ستكون بمثابة مكافأة.