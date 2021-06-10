"سلبية عينة يورنتي".. دفعة معنوية قبل انطلاق يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، سلبية عينة دييجو يورنتي لفيروس كورونا بعدما جاءت من قبل إيجابية.

وغادر يورنتي معسكر المنتخب الإسباني ليورو 2020، الموجود خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

ويعمل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني مع لاعبين في فقاعة تدريبية موازية تحسبا لتفشي الوباء في مجموعة اللاعبين الأولية لكي يكون المنتخب قادرا على خوض مبارياته.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيفتتح مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة السويد في أشبيلية يوم الاثنين المقبل.