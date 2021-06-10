شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع فينالدوم حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إتمام إجراءات التعاقد مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق بعقد يمتد حتى عام 2024.

ونشر النادي الباريسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لـ فينالدوم بقميص الفريق تحت تعليق: «أهلا بك في باريس جورجينيو فينالدوم 2024».

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن عقد فينالدوم مع باريس سان جيرمان سيكون براتب 9.5 مليون يورو في الموسم ويمتد حتى يوينو 2024 وذلك بعدما تحول اللاعب من التوقيع لبرشلونة إلى باريس سان جيرمان.

كان فينالدوم قد وصل الريدز في 2016 قادما من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا روتردام، ومنه إلى فاينوورد ثم بي إس في آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا.

ولعب الهولندي هذا الموسم 40 مباراة تحت قيادة يورجن كلوب، أحرز خلالها 3 أهداف.