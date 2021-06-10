شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يبلغ طلائع الجيش بالرحيل وموقف الأهلي يحدد مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو نادى طلائع الجيش عمرو جمال لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى بحسم أمر تجديد إعارته من الأهلي.

وبحسب مصدر بالنادي فان جهاز الكرة بالنادى تلقى إخطارا من اللاعب بعدم رغبته في الاستمرار.

وأضاف المصدر أن اللاعب أبلغ النادى رغبته في خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل في حالة عدم عودته لصفوف الأهلى.

وأخطر عمرو جمال إدارة الطلائع بامتلاكه عددا من العروض المحلية والخارجية ورغبته في الرحيل، خاصة أن إعارته للنادي ستنتهي بختام الموسم الحالي.

يذكر أن عمرو جمال شارك مع فريق طلائع الجيش بالموسم الحالي في 24 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4.