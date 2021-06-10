شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم اللواء محمد عبدالسلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وذلك لأسباب صحية.

وسعى مجلس إدارة المقاصة لإثناء عبدالسلام عن قرار الاستقالة، إلا أن المجلس اضطر لقبول الاستقالة بعد تمسك اللواء محمد عبدالسلام بها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.

وقرر مجلس إدارة المقاصة منح اللواء محمد عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه وتاريخه يحضره كافة لاعبي ومدربي المقاصة على مر الاجيال ليكون افضل تكريم يليق بالرئيس التاريخي صاحبة النهضة الحقيقة للمقاصة.

ووافق مجلس إدارة المقاصة على تصعيد النائب أحمد عبدالرحمن هويدي، ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول استقالة اللواء محمد عبدالسلام بالإجماع، لأنه صاحب تاريخ كبير وكان له دور البطولة في صناعة نهضة واسم نادي المقاصة، لكن اضطر المجلس في نهاية المطاف لقبول الاستقالة احتراما لرغبة اللواء محمد عبدالسلام ومراعاة للظروف الصحية الخاصة به.

وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.