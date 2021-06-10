استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي مصر المقاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة نادي مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم اللواء محمد عبدالسلام باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وذلك لأسباب صحية.
وسعى مجلس إدارة المقاصة لإثناء عبدالسلام عن قرار الاستقالة، إلا أن المجلس اضطر لقبول الاستقالة بعد تمسك اللواء محمد عبدالسلام بها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.
وقرر مجلس إدارة المقاصة منح اللواء محمد عبدالسلام الرئاسة الشرفية للنادي مدى الحياة، بجانب إقامة حفل تكريم ضخم يليق باسمه وتاريخه يحضره كافة لاعبي ومدربي المقاصة على مر الاجيال ليكون افضل تكريم يليق بالرئيس التاريخي صاحبة النهضة الحقيقة للمقاصة.
ووافق مجلس إدارة المقاصة على تصعيد النائب أحمد عبدالرحمن هويدي، ليتولي منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين إجراء انتخابات تكميلية في أقرب جمعية عمومية.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة أن مجلس الإدارة رفض في البداية قبول استقالة اللواء محمد عبدالسلام بالإجماع، لأنه صاحب تاريخ كبير وكان له دور البطولة في صناعة نهضة واسم نادي المقاصة، لكن اضطر المجلس في نهاية المطاف لقبول الاستقالة احتراما لرغبة اللواء محمد عبدالسلام ومراعاة للظروف الصحية الخاصة به.
وأشار سليم إلى أن مجلس المقاصة بصدد الترتيب حاليا لحفل تكريم ضخم يليق باسم وتاريخ اللواء عبدالسلام، والذي سيبقى اسمه مرتبطا بالنادي باعتباره الرئيس الشرفي له مدى الحياة.