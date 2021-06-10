شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم الفائزين بمنافسات تارجت سبرنت ضمن البطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ،صباح اليوم الخميس بتكريم الفائزين في مسابقة تارجت سبرنت المقامة ضمن البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر.

أقيمت المنافسات بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، وفاز بالمركز الأول أحمد فهيم من مصر، و

المركز الثاني سعود جمعة من الإمارات، وجاء بالمركز الثالث أحمد خيري من مصر.

وفى منافسات تارجت سبرنت سيدات، فازت بالمركز الأول وفاء حامد حسن من مصر، المركز الثاني الغالية عسكر محمد من الإمارات، والمركز الثالث هدى عبد الله من الإمارات.

وعلى منافسات الفرق رجال جاء بالمركز الأول الفريق المصري، فاز بالمركز الثاني فريق الإمارات ، والمركز الثالث الفريق الليبي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنافسات التي شهدتها البطولة العربية للرماية المقامة بميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر ، و تألق اللاعبين المصريين والفوز بالعديد من الميداليات، معرباً عن تقديره للجنة المنظمة للبطولة على التنظيم المشرف لفعاليات البطولة، واشادة جميع المشاركين بها.