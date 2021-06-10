شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يفتتح اجتماع ممثلي الوزارات لتطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس، الاجتماع الفني لممثلي الوزارات والجهات الحكومية والعامة لإعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ، والذى عقدته الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ومنال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات المشرف العام على الإستراتيجية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المختلفة.

ويتضمن الاجتماع 8 جلسات تدور حول "حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية، الشباب والثقافة والترفيه والابداع الفني، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية و الدولية، الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة".

و استهل الدكتور أشرف صبحي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لجميع من يشارك في تطوير استراتيجية الوزارة للنشء والشباب من جهات مختلفة ووزارات وكل مؤسسات المجتمع كعمل قومي يلتف حوله الجميع لخدمة الشباب والنشء.

وأوضح الوزير أنه قد تم التفكير في تطوير وتحديث لاستراتيجية الشباب والنشء بالترابط مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، مشيراً أن الشباب يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية التي اوصلتنا إلى الجمهورية الجديدة، والتي صاحبها تطور كبير في قطاعى الشباب والرياضة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل مع الشباب وهم الفئة العمرية التي تخدمها العديد من الجهات، ومن هنا تتفاعل وزارة الشباب والرياضة مع مختلف الجهات والوزارت لتقديم الخدمات لهم وتلبية رغباتهم، مبيناً أن تحديث الإستراتيجية الوطنية للشباب المصري يعتمد على تكوين الشخصية الإيجابية المتكاملة للشباب من خلال دراسة مسحية على الشباب، واستطلاع آرائهم، ولقاءات نقاشية حوارية معهم في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب استقبال عدد من الدراسات في هذا الشأن من مختلف الجهات.

من جانبها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يعمل في أكثر من 150 دولة بالعالم ويسعى إلى بناء قدرات الشباب في شتى المجالات، وإعدادهم وصقل مهاراتهم، ومن هنا جاء التعاون مع وزارة الشباب والرياضة و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تطوير استراتيجية الشباب والنشء، متمنية اجتماع فني ناجح مع ممثلي الوزارات والهيئات والخروج بتوصيات بناءة تساهم في تحقيق الرؤى والأهداف المرجوة.

يأتي ذلك في إطار تحديث وزارة الشباب والرياضة للاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان بجمهورية مصر العربية نحو إعداد الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء (2021 -2026) والذي يعدها المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بجمهورية مصر العربية.