شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ يعدد ضمانات انطلاق أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية أنه لا يوجد أسباب للتشكيك في أن حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو سيقام في 23 يوليو المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية أن العديد من بطولات العالم التي أقيمت في الأسابيع الماضية، أثبتت أنه يمكن تنظيم أحداث رياضية بشكل آمن، حتى في ظل القيود الحالية.

وجاءت تصريحات المسؤول الألماني في جلسة اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية، التي انعقدت عن بعد في الدورة الـ137 للمنظمة، والتي يتضمن جدول أعمالها، بحلول نهاية اليوم، إعادة انتخاب باخ رئيسا.

وقال باخ إن الأولوية بالنسبة لنا كانت وستظل سلامة كافة المجموعات المشاركة في دورة الألعاب، وكذلك بالتأكيد سلامة الشعب الياباني المضيف.

ومن بين المجموعات التي يجب أن تتكيف مع متطلبات الوباء العالمي، استشهد الرئيس بالجمهور، الذي لا يزال وجوده في الملاعب من عدمه، بالإضافة إلى إمكانية دخول مشجعين أجانب إلى اليابان، من الأمور المعلقة حتى الآن.

كما ذكر رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بأن المسابقات الرياضية القائمة حاليا جارية دون الاستفادة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بينما تم تطعيم «عدد كبير من الرياضيين الأوليمبيين» أو سيتم تطعيمهم بحلول موعد دورة ألعاب طوكيو، واعتبر أيضا أن انتخاب شيكو هاشيموتو مؤخرا رئيسا للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو سبب آخر للثقة في نجاح الدورة.