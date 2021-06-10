شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدم الحل الوحيد أمام الزمالك للخروج من أزمة عقد فرجانى ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن موقف التونسي فرجاني ساسي مع نادى الزمالك، أصبح يخص الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وهو الجهة الوحيدة التي ستفتي بأحقية النادى في استكمال اللاعب عقدة معه والذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى أو الرحيل الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: عقد فرجانى ساسي مع نادى الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والموسم ينتهي مبدأيا في مصر نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر، وحسب العقد يحق للنادى التمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفة لنهاية الموسم، ولكن الأزمة الحقيقية هل الاتحاد الدولى سيقر بأحقية استمرار اللاعب ومعظم الدوريات انتهت والأندية تستعد للموسم الجديد.

وتابع: لو استمر ساسي مع الزمالك ففى حالة رحيله سيكون هناك أزمة في قيد اللاعب ومشاركته في ناديه الجديد لعدم وجود بطاقة دولية للاعب.

وطالب المسؤول في اتحاد الكرة أن على نادى الزمالك التقدم باستفسار لدى اتحاد الكرة المصري ورفعة للاتحاد الدولى من أجل الحصول على فتوى بخصوص اللاعب وعقده مع الزمالك.

وكشف المصدر أن الزمالك يتمسك باستمرار اللاعب واللاعب يتمسك بالرحيل في الوقت الحالى والموقفين لا يقبلان سوى الحل الودي بين الطرفين سواء ببقاء اللاعب لنهاية الموسم الجارى بالاتفاق مع نادية الجديد أوالموافقة على رحيله في الوقت الحالى والحصول على بطاقته الدولية للمشاركة مع نادية الجديد.