شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. موعد مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا و القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية حول العالم انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا «يورو 2020» الجمعة 10 يونيو 2021 . موعد مباراة إيطاليا وتركيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 بملعب الأولمبيكو بروما الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

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