شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. موعد مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا و القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية حول العالم انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا «يورو 2020» الجمعة 10 يونيو 2021 .
موعد مباراة إيطاليا وتركيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 بملعب الأولمبيكو بروما الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
تذاع مباريات بطولة يورو 2020 عبر قنوات بي إن سبورتس .
قنوات مفتوحة تنقل يورو 2020
القنوات الناقلة لبطولة يورو 2020
beINS SPORTS MAX HD 1
beINS SPORTS MAX HD 2
beINS SPORTS MAX HD 3
beINS SPORTS MAX HD 4
TVP 1 HD
TVP Sport HD
ZDF HD
RTS Deux HD
TF1 HD Suisse