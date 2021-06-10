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يورو 2020 .. موعد مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا و القنوات الناقلة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الكرة الأوروبية حول العالم انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا «يورو 2020» الجمعة 10 يونيو 2021 .

موعد مباراة إيطاليا وتركيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 بملعب الأولمبيكو بروما الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .


تذاع مباريات بطولة يورو 2020 عبر قنوات بي إن سبورتس .

قنوات مفتوحة تنقل يورو 2020

القنوات الناقلة لبطولة يورو 2020

beINS SPORTS MAX HD 1

beINS SPORTS MAX HD 2

beINS SPORTS MAX HD 3

beINS SPORTS MAX HD 4

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse

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