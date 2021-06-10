شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم ابراهيموفيتش وآخرهم دي بيك .. نجوم يغيبون عن منتخباتهم في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق يورو 2020 يوم الجمعة حيث تواجه تركيا إيطاليا في المباراة الافتتاحية، قبل أن تلعب بقية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مبارياتها الافتتاحية يوم السبت.

تم استبعاد العديد من اللاعبين على الرغم من لياقتهم البدنية، لكن البعض لم يحالفهم الحظ، ولن يغيبوا عن النهائيات إلا بسبب الإصابة.

من هم اللاعبون البارزون الذين غابوا عن يورو 2020 بسبب الإصابة؟

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 نجوم تأكد غيابهم عن نهائيات يورو 2020.

5- فيرجيل فان دايك – هولندا:

عانى مدافع فريق ليفربول الإنجليزي من إصابة في الرباط الصليبي في الركبة في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي، وغاب بعد ذلك عن 45 مباراة مع الريدز خلال موسم 2020/21.

لكنه عاد إلى التدريبات الخفيفة، لكنه لا يقترب من مستوى لياقة المباريات، وبالتالي يغيب عن البطولة.

إنها ضربة كبيرة لهولندا التي ستضطر للاستغناء عن قائده على أرض الملعب، على الرغم من أن فرانك دي بوير قد جعل فان دايك عضوًا غير رسمي في الكادر الفني.

خاض فان دايك 38 مباراة دولية باسمه وسجل أربعة أهداف.

4- زلاتان ابراهيموفيتش – السويد:

أعلن نجم المنتخب السويدي اعتزاله دوليًا بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة أوروبا 2016، لكن في مارس من هذا العام، كشف أنه كان يستهدف العودة المفاجئة قبل بطولة أوروبا 2020.

بعد عودته إلى أوروبا مع ميلان، أظهر إبراهيموفيتش أنه على الرغم من عمره 39 عامًا، لا يزال بإمكانه المنافسة على أعلى مستوى.

ومع ذلك، بعد تعرضه لإصابة في الركبة أمام يوفنتوس في شهر مايو الماضي، لم يتمكن من المشاركة في المسابقة.

يأمل ألكسندر إيزاك لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني في تقديم المستوى المُنتظر وقيادة منتخب السويد إلى مراحل خروج المغلوب.

3- ترينت الكسندر أرنولد – انجلترا:

كان الموضوع الساخن للنقاش المحيط بإعلان جاريث ساوثجيت لفريق إنجلترا هو ما إذا كان سيتم سيتواجد ترينت ألكسندر أرنولد أم لا.

في النهاية، كان جنبًا إلى جنب مع ثلاثة لاعبي الظهير الأيمن الآخرين، لكن الكارثة حدثت في أول مباراة استعدادية ضد النمسا. مع انضمام أربعة من المدافعين الستة إلى الفريق في وقت متأخر بسبب مشاركتهم في النهائيات الأوروبية، حصل ألكسندر-أرنولد على بداية كظهير أيمن. ومع ذلك، فقد تعرض لإصابة في الفخذ في المراحل الأخيرة من المباراة مما أدى بقسوة إلى إبعاده عن النهائيات.

مع ستة أهداف و20 تمريرة حاسمة في الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من الممكن أن يكون إبداع ألكسندر أرنولد من الظهير الأيمن حاسمًا، لكن تعين على المنتخب المُلقب بالأسود الثلاثة الاستغناء عنه.

2- جو جوميز- إنجلترا:

لاعب آخر في ليفربول، وعلى الرغم من أن جو جوميز ربما لم يبدأ مع إنجلترا، مع عدم معرفة مستوى لياقة هاري ماجواير، فقد كان من المفيد أن يكون لائقا للبطولة.

مع 11 مباراة دولية كبيرة، جوميز بعيدًا عن التشكيلة الأساسية في الفريق، ولكن قبل عودة جون ستونز، كان اللاعب المُناسب ليكون شريكًا لماجواير في الدفاع.

لقد عانى من إصابة في الركبة في نوفمبر الماضي، ومثل فان ديك، أصبح الآن قادرًا على الركض، لكن لا يزال بعيدًا عن الاستعداد للمباريات.

استفاد تيرون مينجز وكونور كودي من إصابته حيث سيتنافسان في أول بطولة كبرى لهما مع إنجلترا.

كما غاب جوميز عن نهائيات كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، واصفا إياها بأنه «صعب» أن تفوت الفرصة وأن ترى الفريق يصل إلى الدور نصف النهائي.

1- دوني فان دي بيك- هولندا:

لقد شارك في أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020/21، وانتهت آمال دوني فان دي بيك في بطولة أوروبا 2020 بعد أن أكد المنتخب الهولندي أنه سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

وبحسب ما ورد كان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد يعاني مؤخرًا، ولا يستحق إبقائه في الفريق أمرًا يستحق المخاطرة.

بعد أن أمضى معظم الموسم على مقاعد البدلاء، من غير المحتمل أن يكون قد ظهر بشكل بارز للغاية، لكن من المؤسف أن اللاعب الدولي الذي شارك في 19 مباراة دولية سيغيب عن تشكيلة منتخب بلاده في البطولة.

وكشف المدير الفني للمنتخب الهولندي فرانك دي بوير أنه لن يستدعي لاعبًا بديلاً.