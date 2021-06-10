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الامارات | بالفيديو: كرة رونالدو الطائشة تصل الفضاء.. مواقع التواصل تسخر من "الأسطورة"

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الأسطورة البرتغالي إلى السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسديده ضربة حرة مباشرة بطريقة عشوائية في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام نظيره الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ضمن استعداد "السيليساو" لخوض نهائيات أمم أوروبا المقرر انطلاقها غداً بلقاء الافتتاح بين ايطاليا وتركيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

 

وتفنن المشجعون في النيل من رونالدو بمقطع مصور مركّب وجد رواجاً على مواقع التواصل، توجهت فيه كرة "الدون" الطائشة في سماء الملعب، واتجهت نحو الفضاء والتقطها رائد فضاء، في وقت دافع أنصار رونالدو عن لاعبهم مشيرين إلى أنه عوضها بتسجيل هدف من أصل رباعية نظيفة انتصر فيها منتخب البرتغال.

يذكر أن رونالدو الحاصل أخيراً على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ 21، وفقاً لـتصويت الـ "بي بي سي"، أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل بمرمى 41 منتخب مختلف حول العالم.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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