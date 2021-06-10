الامارات | بالفيديو: كرة رونالدو الطائشة تصل الفضاء.. مواقع التواصل تسخر من "الأسطورة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كرة رونالدو الطائشة تصل الفضاء.. مواقع التواصل تسخر من "الأسطورة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسديده ضربة حرة مباشرة بطريقة عشوائية في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده أمام نظيره الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ضمن استعداد "السيليساو" لخوض نهائيات أمم أوروبا المقرر انطلاقها غداً بلقاء الافتتاح بين ايطاليا وتركيا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وتفنن المشجعون في النيل من رونالدو بمقطع مصور مركّب وجد رواجاً على مواقع التواصل، توجهت فيه كرة "الدون" الطائشة في سماء الملعب، واتجهت نحو الفضاء والتقطها رائد فضاء، في وقت دافع أنصار رونالدو عن لاعبهم مشيرين إلى أنه عوضها بتسجيل هدف من أصل رباعية نظيفة انتصر فيها منتخب البرتغال.

يذكر أن رونالدو الحاصل أخيراً على لقب أفضل لاعب أوروبي في القرن الـ 21، وفقاً لـتصويت الـ "بي بي سي"، أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل بمرمى 41 منتخب مختلف حول العالم.

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