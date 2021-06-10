شكرا لقرائتكم خبر عن أبمن يونس : رحيل ساسي درس للإدارة للحفاظ على بن شرقي وزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق رفضه انتهاء علاقة التونسي فرجاني ساسي مع النادي الأبيض بتغريدة عبر تويتر.

وغرد ساسي أمس عبر تويتر ملمحا إلى انتهاء مشواره مع الزمالك، كما لفت إلى أنه سيكشف «كل الحقائق قريبا»، وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى أن يعود فرجاني ساسي لاستكمال الموسم مع الزمالك بكل احترافية» .

وبيّن: «اتفقت مع اللاعب خلال وجودي في لجنة الكرة على التجديد مقابل مليون و800 ألف يورو» .



وكشف سر الأزمة قائلاً: «المشكلة الكبرى تمثلت في المستحقات المتأخرة لفرجاني، التي لم يحصل عليها، والزمالك حينها لم يكن بإمكانه سدادها للاعب».

وواصل: «فرجاني كان قريبا من الانتقال إلى الدحيل القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكنه تمسك بالبقاء مع الزمالك».

واختتم مطالبا إدارة الزمالك الحالية، بالتعلم من درس فرجاني وقال: «يجب عليهم التحرك من أجل الحفاظ على نجوم الفريق مثل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وغيرهم» .