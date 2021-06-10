شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فرجاني ساسي لم يبع الزمالك .. وإعلان رحيله بـ«تويتة» واجعني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه حاول تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عندما كان رئيسًا للجنة الكرة بالنادي الأبيض.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تليفزيونية :«الاحتفاظ بالتونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، كان ضمن أولوياتي، عندما كنت مسؤولاً في نادي الزمالك»، مضيفًا :«جلست مع فرجاني، واللاعب رحب بتجديد عقده مع الفريق الأبيض».

وأضاف: «فرجاني ساسي، ووكيله كانا رائعين ولم يبيعا الزمالك، اللاعب كانت لديه بعض المستحقات المتأخرة وكان يرغب في الحصول عليها، ولكن الأزمة المالية في ذلك الوقت، حالت دون تجديد التعاقد معه».

وأشار: «تعامل فرجاني ساسي، مع الزمالك بتويتة (واجعني)، هذه ليست العلاقة بين فرجاني ونادي الزمالك، حيث كان من المفترض أن يأتي اللاعب إلى القاهرة ويجتمع مع المسؤولين ويبلغهم بقراره».