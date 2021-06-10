شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى خلالها الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وخسر الفريق المباراة الأول بنتيجة 71-58، قبل أن يخسر المواجهة الثانية بنتيجة 71-65 في نصف النهائي الذي يقام بنظام «best of 5».