شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أوليمبياد طوكيو بدون حضور جماهير من خارج اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية طوكيو 2020، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد، تامايو ماروكاوا، القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة الباراليمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

وعقب الاجتماع، قالت ماراوكاوا أمام كاميرات التليفزيون في الاجتماع الذي انعقد اليوم تقرر التخلي عن خيار استقبال زوار من الخارج.

من جانبها، أوضحت هاشيموتو في مؤتمر صحفي أن الرحلات الدولية محظورة ووضع كوفيد-19 في اليابان حاليا وفي دول أخرى مازال يمثل تحديا.

وأشارت إلى أن القرار الذي «يحظى بالاحترام والقبول التام» من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، سيساهم في ضمان إقامة أولمبياد آمنة لكافة الرياضيين والمشاركين الآخرين وكذلك للشعب الياباني.

وأشارت المسؤولة عن أوليمبياد طوكيو، أن توماس باخ «أبدى شعوره بالإحباط تجاه هذا القرار، لكنه قال إن الصحة تأتي أولا وأبدى تفهمه، وعلى الرغم من هذا القرار، هناك إمكانية للسماح لأشخاص بعينهم منخرطين في تنظيم الدورة لدخول البلاد، من بينهم حوالي 8 آلاف متطوع للمشاركة في تنظيم الحدث الرياضي.

كما أوضحت رئيسة طوكيو 2020، أن كافة الأشخاص الذين اشتروا بالفعل تذاكر لحضور الأولمبياد، سيستردون أموالهم،ومن المقرر أن يتخذ المنظمون في أبريل المقبل، قرارا بشأن حضور متفرجين من الأصل لمقار الدورة أو كيف ستكون القيود في هذا الصدد.