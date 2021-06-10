شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من افتتاح اليورو .. إيطاليا تطلب تعديلًا في القائمة بسبب إصابة لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيفقد المنتخب الإيطالي أحد نجومه قبل انطلاق بطولة أوروبا «يورو 2020» التي يفتتحها الأتزوري غدا الجمعة، بمواجهة المنتخب التركي في ملعب الأولمبيكو، بالعاصمة روما.

وقالت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الخميس، إن المنتخب الإيطالي طلب استبدال أحد لاعبيه قبل بدء البطولة، بسبب تعرضه لإصابة عضلية، هو لاعب الوسط لورينزو بيليجريني.

وكان بيليجريني احتياطيا خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين لمنتخب إيطاليا، لكنه تعرض لإصابة جديدة في تدريب أمس.

وأضافت الصحيفة: «الشاب صاحب الـ24 عاما، خضع لفحوصات طبية صباح اليوم، وتبين إصابته، وطلب الاتحاد الإيطالي من الاتحاد الأوروبي استبداله بجايتانو كاستروفيلي الذي وصل بالفعل لمعسكر المنتخب.

وسيتدرب لاعب خط وسط فيورنتينا مع لاعبي الأتزوري، في انتظار الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، وتُعد إصابة بيليجريني ضربة قوية للمدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي اضطر لعدم ضم ستيفانو سينسي بسبب مشاكل عضلية، كما أن ماركو فيراتي ليس لائقا بشكل كامل وقد يغيب عن أول مباراتين في دور المجموعات.