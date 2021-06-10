شكرا لقرائتكم خبر عن روي كوستا يتحدث لـ«المصري اليوم» عن المُرشح للفوز بـ«يورو 2020» ويمتدح رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أسطورة منتخب البرتغال روي كوستا، عن حظوظ المنتخبات المُشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة التي تقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة، بسبب الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء البطولة.

وتقام مباراة الافتتاح يوم الجمعة المُقبل بين منتخب إيطاليا وتركيا على أرضية ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وستستضيف البطولة بجانب مدينة روما كل من باكو، وبوخارست، وبودابست، وكوبنهاجن، وجلاسكو، ولندن، وميونيخ، وسان بطرسبرج، وإشبيلية.

وقال كوستا في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «المنتخب البرتغالي حاليًا يمتلك عناصر قوية جدًا، يتمتع أيضًا بمزيج جيد من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يعرفون كيفية الفوز، لذلك فهو مُرشح بقوة للحفاظ على اللقب».

أضاف: «البرتغال تمتلك حاليًا لاعبين موهوبين، ولديهم معرفة تكتيكية جيدة للغاية، إنهم قادرون على اللعب بطرق مختلفة، فرناندو سانتوس يمنحهم جودة هجومية أكثر، لكنهم لا يفقدون طبيعتهم ويعرفون كيفية المنافسة، والنسخة الماضية من اليورو خير دليل على ذلك».

تابع صاحب الـ 49 عامًا: «أنا أحب كثيرًا طريقة إدارة فرناندو سانتوس للمنتخب، فهو مدرب صاحب خبرة كبيرة، لقد أمضى وقتاً طويلًا في التدريب وهو أمر يُساعده كثيرًا على النجاح مع البرتغال. ولذلك فهو أكثر من جاهز، المنتخب البرتغالي تحسن كثيراً تحت قيادته، ظهر ذلك في السنوات الماضية، ويستطيع إثبات ذلك في يورو 2020».

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو وإمكانية تألقه في البطولة أوضح كوستا قائلًا: «رونالدو لاعب مُذهل ويفعل الكثير من أجل الحفاظ على المستوى الذي وصل إليه منذ عدة سنوات، تواجده في المنتخب يُضيف الكثير فهو القائد والمدرب داخل الملعب».

ووقعت البرتغال في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، وفرنسا، والمجر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

ويتواجد كوستا حاليًا في إمارة دبي، لحضور حفل افتتاح (فوت لاب) والذي يعتبر أول مختبر متخصص في تطوير كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، والذي يجمع ما بين الترفيه وتطوير المستوى.

ويعد روي كوستا من أساطير كرة القدم البرتغالية والأوروبية، حيث لعب خلال مسيرته الاحترافية مع 4 أندية في ثمانية عشر موسمًا وسجل خلالها 67 هدفًا ضمن 479 مباراة، وفي عام 2001 انتقل كوستا إلى صفوف فريق ميلان مقابل 35 مليون يورو، ليُصبح أغلى لاعب ينضم إلى الروسونيري في ذلك الوقت.

شارك كوستا مع ميلان في 5 مواسم، فاز فيها بكل الألقاب الإيطالية مثل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية، وفي عام 2006 عاد النجم البرتغالي إلى بنفيكا وقد لعب معهم لمدة موسمين ثم أعلن اعتزاله كرة القدم.

وعلى المستوى الدولي خاض كوستا 94 مباراة مع البرتغال أحرز خلالها 26 هدفا، واعتزل اللعب دوليا بعد كأس أمم أوروبا 2004 والتي أقيمت في البرتغال، وحصل فيها منتخب البرتغال لكرة القدم على المركز الثاني خلف الفائز باللقب منتخب اليونان.