شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تشترى حقوق بث دوري أبطال أوروبا بثمن منخفض بسبب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف موقع الحرة اليوم الخميس أن دولة قطر نجحت في شراء كافة بطولات يويفا بثمن أقل بـ25 % عن الثمن الطبيعي بسبب السعودية .

وقال مصد مطلع لقناة الحرة أن الشبكة القطرية bein sport القطرية احتفظت بالحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 600 مليون دولار .

وينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة يورو 2020 البطولة الأهم في القارة الأوروبية للمنتخبات والتى تنطلق الجمعة المقبل 11 يونيو 2021 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر .

وتوصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وbeIN لاتفاق على صفقة تلفزيونية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .



واتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وbeIN Sports ومقرها قطر، على صفقة تليفزيونية جديدة لمدة ثلاث سنوات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2024، مما يعزز العلاقة التي بدأت في عام 2009.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة بشكل مفصل، لكن موقع The Athletic قال أن beIN دفعت أقل قليلاً مما دفعته للدورة السابقة ولكن المبلغ لا يزال في حدود 600 مليون دولار، وهو ما يمثل فوزًا لـ UEFA باعتبار أن الاتجاه العام في مبيعات حقوق وسائل الإعلام الرياضية في حالة هبوط بسبب تداعيات انتشار فيرس كورونا .

وتمثل الصفقة انتصاراً لقطر التي حافظت على الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا حيث انتزعتها مجدداً من السعودية .

ووقع خلاف بين الاتحاد الأوروبي والسعودية بعد اتهامه للمملكة بقرصنة البطولة عبر قناة قناة beoutQ وهو ما يتنافى مع حقوق الملكية الفكرية بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي .