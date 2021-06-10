شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي .. أبناء تونس يدخلون معسكراً لمواجهة بطل مصر في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى لنادي الترجي التونسي الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي في المباراة التي ستقام السبت المقبل بملعب حمادي العقربي برادس .

ويبدأ معسكر الترجي التونسي الاثنين المقبل 14 يونيو قام عدد من جمهور نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء بعمل وقفة أمام وزارة الصحة التونسية طالبوا خلالها بحضور الجمهور مواجهة الأهلي والترجي التونسي والمقررة 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وزير الصحة التونسي للجماهير بحسب جريدة الصباح التونسية: «دخول الجماهير سيتسبب في زيادة انتشار الوباء» .

كان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.