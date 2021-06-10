شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أغلى 5 منتخبات مُشاركة في نهائيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة وتنطلق بطولة أوروبا 2020 ومع دخول العديد من المنتخبات المرصعة بالنجوم في معركة من أجل التفوق القاري، من الصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك. مجموعة كبيرة من المنتخبات الأوروبية تنضم إلى يورو 2020 وهي تمتلك موهبة كافية لملء فريقين.

بعض من أكبر النجوم وأكثرهم شهرة في البطولات الخمس الأولى في أوروبا سيتم اختبارهم في يورو 2020. لذلك ليس هناك شك في أن البطولة ستكون حدثًا ضخمًا في عالم كرة القدم.

بينما تخوض المنتخبات الوطنية المنافسة على المسرح الكبير، ستركز الأندية على فترة الانتقالات الصيفية. نتيجة لذلك، سنسمع عن تقييمات اللاعبين المختلفين في كثير من الأحيان خلال الشهرين المقبلين.

تعتبر قيمة سوق الانتقالات مقياسًا جيدًا لإمكانيات اللاعب وموهبته وفعاليته على المدى الطويل.

دعونا نلقي نظرة على أول 5 منتخبات الأكثر قيمة في يورو 2020..

5- البرتغال- 872.5 مليون يورو:

ارتقت البرتغال، حاملة اللقب الأوروبي، منذ فوزها في بطولة أوروبا 2016. لديهم عدد كبير من اللاعبين الموهوبين للغاية في منتخبهم وهم أحد المنتخبات التي من المتوقع أن تستمر طويلاً في يورو 2020.

لديهم فريق تبلغ قيمته 872.5 مليون يورو. لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برونو فرنانديز هو اللاعب الأكثر قيمة في المنتخب. يبلغ تقييمه لسوق الانتقالات 90 مليون يورو. تقدر قيمة مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس بـ 80 مليون يورو. حصل روبن دياز، لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، على 75 مليون يورو.

لدى فرناندو سانتوس مجموعة ضخمة من المواهب للاستفادة منها خلال مُنافسات البطولة ومن بينها بالتأكيد كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز السادس من حيث القيمة المالية. يبلغ تصنيف اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا 45 مليون يورو حاليًا.

4- إسبانيا- 906 مليون يورو:

حققت إسبانيا عوائد مُخيبة إلى حد ما في البطولات الكبرى في الآونة الأخيرة. بعد الخروج من كأس العالم 2014 في دور المجموعات، لم يتمكن منتخب لا روخا من تجاوز دور الستة عشر في يورو 2016 وكأس العالم 2018.

لكن هذا ليس انعكاسًا عادلًا لموهبتهم. تمتلك إسبانيا واحدة من أقوى المنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا 2020. لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي هو اللاعب صاحب أعلى تقييم في سوق الانتقالات في الوقت الحالي. تقدر قيمته بـ 80 مليون يورو.

تبلغ قيمة كل من ميكل أويارزابال، جناح ريال سوسيداد، ولاعب خط وسط مانشستر سيتي رودري، وبيدري الشاب في برشلونة 70 مليون يورو. لديهم ما يصل إلى 12 لاعب تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون يورو. تقدر قيمة كل من كوكي وفيران توريس وباو توريس بـ 50 مليون يورو أو أكثر.

3- ألمانيا- 936.5 مليون يورو:

ألمانيا هي منتخب آخر اعتاد أن يكون «كل هذا» لكنه تلاشى بشكل كبير على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة. لدى ناسيونال مانشافت الكثير من لاعبي كرة القدم العالميين تحت تصرفهم لكنهم لم يتمكنوا من تجميع مواردهم بشكل جيد.

لاعب خط وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش هو اللاعب صاحب أعلى تقييم في فريق يواكيم لوف. تقدر قيمته بـ 90 مليون يورو. يأتي لاعب خط الوسط ليون جوريتزكا في المركز الثاني بتقييم قدره 70 مليون يورو. تبلغ قيمة كل من الجناح سيرج جنابري ولاعب الوسط المهاجم كاي هافرتز 70 مليون يورو لكل منهما.

تيمو فيرنر وليروي ساني هما التاليان في القائمة، ولديهما تقييمان بقيمة 65 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي. قد تكون يورو 2020 هي البطولة التي تعود فيها ألمانيا بشكل مناسب لأن قوتها النارية لا تصدق. لديهم أيضًا مزيج رائع من الشباب والخبرة.

2- فرنسا- 1.03 مليار يورو:

تعتبر فرنسا بطلة العالم من بين المرشحين للفوز ببطولة أوروبا 2020. يمتلك ديدييه ديشان معظم فريقه الفائز بكأس العالم 2018 في براعة، ولا يزال معظمهم في ذروة قوتهم. ليس من المستغرب إذن أن يكون لبلوس واحد من أكثر الفرق قيمة في البطولة.

كيليان مبابي هو اللاعب صاحب أعلى تقييم في البطولة. تبلغ قيمة الشاب البالغ من العمر 22 عامًا 160 مليون يورو. ثاني أعلى لاعب هو قلب دفاع ريال مدريد رافائيل فاران، الذي من المتوقع أن يرحل عن لوس بلانكوس هذا الصيف.

تبلغ قيمة جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان 65 مليون يورو. يبلغ تقييم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ونجم برشلونة أنطوان جريزمان ولاعب وسط إشبيلية جول كوندي 60 مليون يورو.

تقدر قيمة نجولو كانتي بحوالي 55 مليون يورو، وتبلغ قيمة عثمان ديمبلي، الذي تراجع مستواه بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين، 50 مليون يورو.

1- إنجلترا- 1.27 مليار يورو:

تمتلك إنجلترا واحدة من أصغر الفرق في يورو 2020. وهذا أيضًا هو السبب الرئيسي وراء تقييمهم المرتفع للغاية. يمتلك المنتخب الأسود الثلاثة ببعض من أكثر اللاعبين إثارة في العالم. في حين أنهم ليسوا بالضبط «الجيل الذهبي»، لا يزال من المتوقع أن يحظوا ببطولة جيدة.

تبلغ قيمة قائد إنجلترا ومهاجمها هاري كين 120 مليون يورو. يبلغ تقييم جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو 100 مليون يورو. ويتبعه عن كثب رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بتقييم قدره 90 مليون يورو.

تقدر قيمة مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بـ 85 مليون يورو، بينما تقدر قيمة فيل فودين بـ 80 مليون يورو. لدى إنجلترا ما يصل إلى 10 لاعبين تقدر قيمتها بـ 50 مليون يورو أو أكثر. مع وجود العديد من اللاعبين الواعدين والموهوبين تحت تصرفهم، سيكون من المؤسف ألا يحظوا بمشوار رائع في يورو 2020.