شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يعلّق الإجراءات القانونية بحق مؤسسي الدوري السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ ف ب

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإجراءات القانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، حيال دورهم في محاولة إطلاق «الدوري السوبر» الأوروبي الانفصالي الشهر الماضي.

وقال يويفا الأربعاء «قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي تعليق الإجراءات حتى إشعار آخر»، من دون تحديد الأسباب.

وصمدت هذه الفرق الثلاثة عندما انسحبت تسعة من الأندية الـ12 من المشروع وأبرمت صفقة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وتوصلت الفرق الإنجليزية الستة إلى تسوية مالية مع الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق الأربعاء، بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون جنيه استرليني (31 مليون دولار).

وأعلن كل من أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام عن أنفسهم كأعضاء مؤسسين للمسابقة في نيسان/إبريل، لكن المشروع سرعان ما انهار بعد معارضة واسعة النطاق.

وانضم إليهم فيما بعد أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليان عندما وافقوا على التنازل عن خمسة في المئة من عائداتهم من مسابقات ويفا لموسم واحد ودفع 15 مليون يورو (18 مليون دولار) كتبرعات لدعم كرة القدم على مستوى القاعدة والشباب في أوروبا.

وأعلن يويفا بعد ذلك أنه سيفتح إجراءات تأديبية رسمية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس «لخرق محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم».