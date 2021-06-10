ديوكوفيتش يلاقي نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة

باريس - أ ف ب

ضرب الصربي المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش موعده رقم 58 مع الإسباني رافايل نادال، ببلوغه نصف النهائي الأربعين له في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، عندما تغلب على الإيطالي ماتيو بيريتيني في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الأربعاء.

وحسم ديوكوفيتش المباراة لصالحه 6-3، 6-2، 6-7 (5/7)، و7-5، ليحجز مقعده في نصف نهائي رولان جاروس للمرة الحادية عشرة.

وسيلاقي ديوكوفيتش نادال الذي سبقه في التأهل حينما تغلب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3، 4-6، 6-4، 6-صفر ليبلغ نصف النهائي الرابع عشر له.

وتم تعليق مباراة ديوكوفيتش وبيريتيني التي استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، ما يقارب 20 دقيقة في المجموعة الرابعة، ليتمكن نحو خمسة آلاف متفرج من مغادرة ملعب فيليب شاترييه التزاماً بحظر التجول المفروض في فرنسا ليلاً.