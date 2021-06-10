شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه إندونيسيا غداً وعينه على فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلعب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مع إندونيسيا غداً الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وعينه على المباراة الأخيرة أمام فيتنام في 15 الحالي والتي ستكون حاسمة ل«الأبيض» الحالم بالصعود إلى الدور الثالث الحاسم.

ويملك منتخبنا 12 نقطة، مقابل 14 نقطة لفيتنام التي تلعب غداً الجمعة مع فيتنام، وفي حال فوز المنتخبين فإن مباراتهما الأخيرة ستكون حاسمة لتحديد متصدر المجموعة والوصيف.

وعموماً، بدا «الأبيض» بحالة جيدة في المباراتين أمام ماليزيا وتايلاند، وإن كان هناك بعض الملاحظات على عدم الاستمرار بنفس الأداء على مدار 90 دقيقة، ولاسيما في مباراة تايلاند الذي اقترب فيها الأخير من إدراك التعادل في الشوط الثاني رغم تقدمنا في الأول 2- صفر.

والمفارقة في تشكيلة منتخب الإمارات هي وجود خيارات هجومية متنوعة في تشكيلة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، حتى أن سيباستيان تيجالي بقي احتياطياً، كما أن خليل إبراهيم هو اللاعب الأساسي على حساب كايو كانيدو.

ويشكل تيجالي ومحمد جمعة «بيليه» الذي سجل هدفه الدولي الأول في مباراة تايلاند، خيارين هجوميين ممتازين في الاحتياط، وهو مايتوافر في تشكيلات «الأبيض» للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

من جهته، قال عمار الدوخي لاعب الشعب السابق والمحلل الفني أن «الفوز في المباراتين السابقتين وضعتا منتخبنا في الاتجاه الصحيح، ونجح الأبيض في تقديم صورة مختلفة عن المرحلة الأولى، فهناك روح وإصرار كبيرين على الفوز وتصدر المجموعة السابعة، وأفراد المنتخب يؤدون بحماس كبير وقتالية عالية وهذا ما كنا نفتقده في السابق».

وتابع «حصد النقاط هو الأهم في هذه المرحلة وما شاهدناه من روح يجعلنا نطمئن ونتفاءل بأن يكون القادم أجمل وأفضل بمزيد من المباريات والتحضيرات في الفترة القادمة في ظل الملامح المميزة التي بدأت تظهر على شخصية الأبيض». وبالنسبة لنظرته لتشكيلة وأداء المنتخب، قال الدوخي«على الصعيد الفني يوجد عمل وأدوار ومهام لكل عنصر في الملعب، وتعدد صناع اللعب وطريقة تسجيل الأهداف شيء إيجابي جداً وإحراز أكثر من لاعب للأهداف أيضاً عامل إيجابي، وأعتقد أن فابيو ليما بالذات منح المنتخب حلولاً هجومية وخفف الضغط على علي مبخوت وهو يؤدي أدواراً مؤثرة». وذكر الدوخي أن كايو بحاجة إلى الاجتهاد أكثر وكذلك خلفان مبارك، وامتدح المدافع محمود خميس وشدد على أنه عنصر مهم ويفيد المنتخب بخبرته الكبيرة، وقال «كل لاعبي منتخبنا يلعبون باجتهاد كبير ويشكرون على جهدهم، لكنا ننتظر منهم الأفضل دائماً مع التركيز، على أن الأداء ليس مهماً حالياً فالأهم النقاط والانتصارات حتى نتصدر مجموعتنا ونثق في قدرة منتخبنا على تحقيق هذا الهدف».

عمار الدوخي

ومضى الدوخي:لابد أن نشيد باتحاد الكرة بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ودعمه للفريق وتهيئة المناخ المناسب وكذلك لجنة المنتخبات والطاقم الإداري للمنتخب وتحية وإشادة خاصة بجمهورنا الذي وقف خلف منتخبه رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فله منا الشكر والتقدير والأمنيات للمنتخب بالاستمرار في الانتصارات والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور المقبل من تصفيات كأس العالم.