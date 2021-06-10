اتحاد اليد لمصراوي: دورتان مجمعتان لحسم بطل الدوري.. و5 مواجهات محتملة بين القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

اعتمدت لجنة إدارة اتحاد اليد، نظام دوري المحترفين للموسم الجديد 2021 - 2022، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة الاتحاد، أمس الأربعاء، برئاسة محمد الأمين، وشهد مناقشات بشأن توصيات اللجنة الفنية لشكل ونظام الموسم الجديد، قبل اعتماد القرار الرسمي.

وكشف مصدر مسئول باتحاد اليد في تصريحات لـ"الخليج 365" عن الشكل النهائي الذي سيكون عليه الموسم الجديد الذي سينطلق في سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الدوري سينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يشارك فيها 18 فريقا في مجموعة واحدة، بنظام دوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 17 مباراة، ومعها مباريات المرتبط مواليد 2002 و2004، وبعد نهاية المرحلة الأولى يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل من دوري 2002 و2004 على 9 نقاط، والثاني على 8,5 نقاط، والثالث على 8 نقاط، وهكذا، تضاف إلى نقاط الفريق الأول، ثم يتم ترتيب الأندية من 1 إلى 18.

المرحلة الثانية يتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى الفرق من 1 إلى 6، المجموعة الثانية تضم 6 فرق أصحاب الترتيب الفردي بداية من المركز السابع وحتى السابع عشر، المجموعة الثالثة تضم 6 فرق أصحاب الترتيب الزوجي بداية من المركز الثامن وحتى الثامن عشر، وتلعب كل مجموعة دوري من دورين، بحيث يلعب كل فريق 10 مباريات، وتستمر أيضا مباريات المرتبط في كل مرحلة من 2002 و2004، وتقسم الفرق أيضا إلى ثلاث مجموعات حسب الرتيب، بحيث يكون الأول على رأس المجموعة الأولى والثاني على رأس المجموعة الثانية والثالث على رأس المجموعة الثالثة ويدخل الرابع في المجموعة الأولى والخامس في المجموعة الثانية والسادس في المجموعة الثالثة وهكذا حتى تتكون كل مجموعة من 6 فرق، وتلعب أيضا دوري من دورين.

بعد نهاية مباريات المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط، حيث يحل الفرق صاحب المركز الأول على 3 نقاط، والثاني على 2,5 نقطة، والثالث على نقطتين وهكذا، تضاف إلى الفريق الأول.

المرحلة الثالثة هي المرحلة النهائية والتي تحسم بطل الدوري وتحدد أيضا الأندية الأربعة الهابطة إلى الدوري الممتاز، بعد تحديد الترتيب، يلعب الأندية الأربعة الأوائل دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، بحيث يلعب كل فريق 6 مباريات.

وبالنسبة للهبوط، يدخل الفرق الثلاثة الأواخر من المجموعتين الأخريين في مجموعة واحدة، وتقام بينهم دورتين مجمعتين، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الثلاثة من المجموعة الأخرى ولا يلعب مع الفريقين اللذين كانا معه في مجموعته بالمرحلة الثانية، بحيث يلعب كل فريق 6 مباريات، وبعد نهاية الدورتين يهبط آخر أربعة فرق في الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الفرق تصعد من مرحلة إلى مرحلة بنتائجها مع الفرق المعنية معها بالمجموعة، بحيث يساوي الفوز نقطة والتعادل نصف نقطة والخسارة صفر.

وأشار أن مجموع ما سيلعبه كل فرق منذ بداية الدوري حتى نهايته 33 مباراة، وهذا النظام من المحتمل نظريا أن يشهد 5 مواجهات بين الأهلي والزمالك، حيث سيلتقي الفريقان في المرحلة الأولى في مباراة، وفي الثانية في مباراتين، وفي الثالثة في مباراتين، مؤكدا أن هذا النظام يعطي قوة للمنافسات منذ اللحظة الأولى.