خاص.. منافسة بين الريان والدحيل على ضم ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ألمح الدولي التونسي الفرجاني ساسي إلى اقتراب انتهاء علاقته مع نادي الزمالك من خلال تغريدة نشرها يوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك، يعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخير فيما اختاره الله وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق."

وعلم يلا كورة أن الدولي التونسي صاحب الـ29 عامًا محل اهتمام كبير من جانب نادي الدحيل القطري، حيث يسعى النادي القطري وبقوة إلى حسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي وبشكل سريع في ظل دخول أندية قطرية أخرى على خط المفاوضات والحديث عن على الريان.

وعلم يلا كورة أنه هناك تقارب في وجهات النظر بين الفريق القطري وبين ممثلي الدولي التونسي وهو ما قد يمهد الطريق لإنهاء الصفقة.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إلا أن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي في الوقت الحالي أكد محامي اللاعب أخطر النادي بأن العقد انتهى بنهاية شهر مايو الماضي أي أن اللاعب حر في الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين فرجاني ساسي وبين نادي الدحيل في شهر فبراير الماضي بشأن الانتقال إلى صفوفه.