أيمن يونس: ساسي "كان باقي" على الزمالك.. ولم تعجبني تغريدة تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أيمن يونس العضو السابق بلجنة المستشار عماد عبدالعزيز التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض كان بصدد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، مضيفًا أن علاقته مع النادي لا يجب أن تنتهي عن طريق كتابة تغريدة على تويتر.

وارتبط ساسي بالرحيل عن الزمالك منذ فترة طويلة، وخرجت بعض التقارير القطرية أكدت وجود مفاوضات بين اللاعب التونسي والدحيل القطري.

وألمح ساسي أمس الأربعاء لرحيله عن الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال يونس: "ساسي كان على وشك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لكن قلنا له لا تفعل ذلك بالنادي وجماهيره".

وأضاف: "ساسي حصل على شعبية كبيرة من جماهير نادي الزمالك، ولم تعجبني طريقة إنهاء مشواره مع الفريق بتغريدة على تويتر".

وتابع: "على ساسي العودة إلى القاهرة وعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي المؤقت، ثم يتم الإعلان عن رحيله بطريقة لائقة".

وواصل: "أثق تمامًا في أن ساسي (كان باقي على الزمالك) لكن لم يلق العرض المناسب".

وأتم: "لست مقتنعًا بأن الفريق لا بد أن يتعاقد مع 5 لاعبين أجانب، أفضل ضم اثنين فقط على أن يكونا لهما التأثير المميز مع الفريق".