تقرير.. بديل ساسي في الزمالك بين الأجنبي أو الصراع المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من ترك القلعة البيضاء على خلفية التغريدة التي كتبها مساء أمس الأربعاء حول مستقبله ملمحًا بالرحيل واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

الشهور الماضية شهدت وجود رغبة من جانب نادي الزمالك لتجديد عقد ساسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء وهو ما جعله يتخذ خطوة جديدة بخلاف الاستمرار في الزمالك.

باتريس كارتيرون بدوره مَن سيكون صاحب القرار في تحديد بديل ساسي إما التعاقد مع لاعب أجنبي في الموسم المقبل أو الاستعانة بلاعب من دوري we المصري وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية:

- بديل أجنبي:

أولى الاسماء المرشحة من بين الأجانب وهو المغربي وليد الكرتي متوسط ميدان فريق الوداد البيضاوي، حيث ارتبط صاحب الـ26 عامًا في أكثر من مناسبة بالانتقال للقلعة البيضاء.

وكشف خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك أن وليد الكرتي من بين الاسماء المرشحة بالانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة ليكون البديل لفرجاني ساسي في وسط ميدان الزمالك.

ويعتبر وليد الكرتي صاحب الـ26 عامًا أحد الاسماء المهمة في كتيبة المدرب التونسي فوزي البنزرتي مع فريق الوداد، حيث شارك الكرتي في 32 مباراة بالموسم الحالي سواء في الدوري المغربي أو في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ليسجل خمسة أهداف ويصنع خمسة أهداف حاسمة.

- صراع محلي:

حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، كشف في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "TEN" أن كارتيرون وضع الثلاثي (نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز) ضمن حساباته و(محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب) و(محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة).

نبيل "دونجا" ارتبط اسمه في الصيف الماضي بالانتقال للزمالك بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق، أن لاعب بيراميدز أصبح على وشك الانتقال للقلعة البيضاء إلا أن الصفقة لم تتم نهائيًا.

وربما تعود المفاوضات بين إدارتي الزمالك وبيراميدز على حدوث صفقة تبادلية بين الناديين بحسب ما صرح به وكيل اللاعبين سيد مرعي عبر شاشة "الشمس".

مرعي قال خلال تصريحاته :"إدارة بيراميدز تضع أعينها على بعض لاعبي الزمالك (2-3 لاعبين)، كذلك الأمر بالنسبة للزمالك، وبالتالي من الجائز أن تحدث صفقة تبادلية بينهما بنهاية الموسم".

ووفقًا للموسم الحالي، فإن أرقام صاحب الـ25 عامًا مع بيراميدز استطاع أن يشارك في 28 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

الاسم الثاني وهو محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، إلا أن محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي "ذئاب الجبل" حسم مستقبل لاعبه بأنه لن يرحل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

مجلي البالغ من العمر (25 عامًا) شارك مع فريق المقاولون في 22 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أي هدف في الموسم الحالي (2020 - 2021).

في المقابل، عاد محمد عبد العاطي في الصورة من جديد بعدما حاول نادي الزمالك منذ موسمين التعاقد معه خلال فترة ولاية مرتضى منصور إلا أن المطالب المادية لإدارة وادي دجلة عطلت الصفقة.

بدوره رفض عبد العاطي الحديث عن موقفه من الانتقال للزمالك أو الأهلي خلال ظهوره التليفزيوني، مؤكدًا أنه يترك الأمر لإدارة النادي.

ولعب صاحب الـ25 عامًا، في الموسم الحالي (2020 - 2021) مع وادي دجلة في 21 مباراة دون أن يسجل مكتفيًا بصناعة هدف وحيد.