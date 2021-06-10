المحكمة العليا تحسم مصير كوبا أمريكا.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تفصل المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، في مصير بطولة كوبا أمريكا، ومدى إمكانية إقامتها في البرازيل.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين.

وجاء استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد.

وكحال الأرجنتين، تعاني البرازيل أيضا من جائحة كورونا ، مما دفع الحزب الاشتراكي وعمال المعادن للجوء إلى المحكمة لمنع إقامة البطولة في بلدهم.

وهناك حالة من الريبة أيضا بين اللاعبين لكن حال إقامة البطولة في موعدها، فإن نيمار ورفاقه في المنتخب البرازيلي سيواجهون فنزويلا في الافتتاح يوم الأحد في برازيليا.

ومن المقرر أن تقام فعاليات كوبا أمريكا بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.