اخبار الرياضه

المحكمة العليا تحسم مصير كوبا أمريكا.. الخميس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تفصل المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، في مصير بطولة كوبا أمريكا، ومدى إمكانية إقامتها في البرازيل.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين.

وجاء استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس المستجد بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد.

وكحال الأرجنتين، تعاني البرازيل أيضا من جائحة كورونا ، مما دفع الحزب الاشتراكي وعمال المعادن للجوء إلى المحكمة لمنع إقامة البطولة في بلدهم.

وهناك حالة من الريبة أيضا بين اللاعبين لكن حال إقامة البطولة في موعدها، فإن ورفاقه في المنتخب البرازيلي سيواجهون فنزويلا في الافتتاح يوم الأحد في برازيليا.

ومن المقرر أن تقام فعاليات كوبا أمريكا بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا