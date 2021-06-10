الدنمارك توافق على زيادة أعداد الجماهير في مباريات يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - د ب أ:

وافقت الحكومة الدنماركية على زيادة أعداد الجماهير خلال المباريات التي تستضيفها العاصمة كوبنهاجن في يورو 2020.

وسمحت الدنمارك بحضور 25 آلف مشجع في استاد باركن بدلا من 15 آلف و900 مشجع، علما بأن السعة الأساسية للاستاد تبلغ 38 آلف مشجع.

ومن المقرر أن تستضيف كوبنهاجن أربع مباريات في كأس الأمم الأوروبية، بواقع المباريات الثلاث للمنتخب الدنماركي في المجموعة الثانية بجانب مباراة في دور الستة عشر.

وأوضح الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الخميس أنه بموجب قرار الحكومة فإنه لا يمكن حضور السعة الكاملة الإضافية للاستاد خلال مباراة الدنمارك أمام فنلندا بعد غد السبت.

وقال ياكوب ينسن رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم لمحطة "تي في2" ووكالة أنباء "ريتزاو" أن الاتحاد يأمل في السماح بحضور السعة الكاملة المسموح بها للاستاد خلال المواجهتين التاليتين أمام بلجيكا وروسيا.