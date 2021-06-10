الكاميرون تؤكد: ملتزمون بالعمل على استضافة بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سايدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن بلاده تعمل على تنظيم بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2022.

وكانت بطولة أمم إفريقيا قد تأجلت في وقت سابق بسبب تداعيات فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف كرة القدم حول العالم خلال العام الماضي.

وستقام نهائيات البطولة خلال الفترة بين 9 يناير 2022 وحتى 6 فبراير 2022.

وانتشرت أنباء قبل ساعات قليلة، تكهنت باحتمالية سحب تنظيم البطولة من دولة الكاميرون، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مراسم القرعة التي كان من المفترض إقامتها يوم 25 يونيو الجاري بشكل مبدئي.

ونشر نجويا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد خلالها أن الكاميرون تعكف مع الحكومة على تنظيم بطولة كان.

وكتب نائب رئيس كاف: "ستستضيف بلادنا بطولة كان في يناير 2022".

وأضاف: "نلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة للخروج بمهرجان كرة قدم سيكون الأول من نوعه في إفريقيا حسب رغبة باتريس موتسيبي -رئيس كاف-".

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الأول في مجموعته وجمع 12 نقطة وصعد معه الفريق العربي الشقيق جزر القمر عن نفس المجموعة.