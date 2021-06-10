خاص.. الأهلي يوضح موقف حضور الجماهير لمباراة الإياب أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

صرح مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس الموقف الحالي بشأن حضور الجماهير للقاء الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن هناك عدة عوامل تحسم موقف حضور الجماهير يأتي من أهمها الحصول على موافقة من وزارة الصحة المصرية إلى جانب الجهات الأمنية.

وأشار المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن إدارة الأهلي تنتظر معرفة موقف الترجي بشأن حضور جماهير "باب سويقة" في لقاء الذهاب.

ونوّه المصدر، إلى أن مباراة الذهاب إذا شهدت حضور الجماهير، ستجعل إدارة الأهلي تتحرك بالفعل للحصول على موافقات من جميع الأطراف المعنية من أجل تواجد الجماهير في ملعب "الأهلي we السلام".

وأنهى: "إذا تمت الموافقة على حضور الجماهير سيكون بأعداد محدودة، وسيتم تنظيمها داخل المدرجات؛ لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود مطالبات من جانب إدارة الترجي لوزارة الصحة التونسية بشأن حضور جماهير فريق "الدم والذهب" لقاء الإياب خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لا يمانع حضور الجماهير بشرط الحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 19 من الشهر الجاري على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، بينما سيقام الإياب في 26 من نفس الشهر على ملعب "الأهلي we السلام".