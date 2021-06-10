صفقات برشلونة | يوفنتوس يحاول إفساد مفاوضات البرسا مع ديباي

لا يزال برشلونة واثقًا من قدرته على إنهاء التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، كي يكون تدعيم جديد لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن سعي نادي برشلونة وراء التعاقد مع الهولندي سيأخذ منعطف آخر، بعدما دخل نادي يوفنتوس في الصفقة، وقدم عرضاً أفضل.

ديباي صاحب الـ27 عامًا، يمتلك عقدًا رفقة أولمبيك ليون الفرنسي ينتهي في 30 يونيو الجاري، وبات في طريقه للرحيل عن صفوفه ناديه بشكل مجاني.

وكان من المتوقع أن يصل ديباي إلى برشلونة في وقتٍ مبكر من السوق، حيث ذكرت تقارير أن الصفقة ستتم هذا الأسبوع لكن الأمر أصبح أقل تأكيداً في الوقت الراهن.

يوفنتوس يحاول التعاقد مع ديباي

وتري الصحيفة الإسبانية، أن يوفنتوس على استعداد تام لدفع 3 ملايين يورو إضافية لممفيس ديباي، تاركاً الكاتالونيين يتساءلون عما إذا كان وضعهم المالي سيفقدهم صفقة انتقال أخرى بنفس السيناريو الذي حدث في صفقة فينالدوم، التي حسمت لصالح، باريس صاحب العرض المالي الأكبر.

وهناك أمر آخر سيجعل الصفقة مُعلقة وهي أن بطولة أوروبا ستنتطلق يوم الجمعة، وبالتالي سيكون على النادي الانتظار.

وكان ديباي قد شارك في 40 مباراة رفقة ليون خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 22 هدف وقام بصناعة 12 هدف.