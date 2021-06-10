رونالدو يسدد ركلة حرة بطريقة كوميدية في اكتساح البرتغال للكيان الصهيوني

سدد كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغالي، ضربة حرة مباشرة أمام المرمى بطريقة غريبة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الكيان الصهيوني، مساء أمس الأربعاء.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره الكيان الصهيوني، بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، في إطار الاستعداد لبطولة أمم أوروبا (اليورو 2020).

ونفذ رونالدو الضربة الحرة بطريقة كوميدية، واستعد للكرة بشكل جيد ثم تراجع للخلف إلا أن الكرة كانت أعلى من الكل والعارضة، لينتهي مصيرها بالمدرجات.

وسجل برونو فرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 42 بتسديدة قوية أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأحرز جواو كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 86، بينما سجل فرنانديز الهدف الثاني له والرابع لبلاده في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.