كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ104 ويقترب أكثر من علي دائي

واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تألقه رفقة منتخب بلاده ” البرتغال” ، وذلك بعد تسجيله هدفاً في المباراة الودية الأخيرة، ضد الكيان الصهيوني، التي انتهت بفوز كتيبة “فرناندو سانتوس” بأربعة أهداف نظيفة، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ورفع رونالدو أهدافه الدولية إلى 104 هدفاً، معززاً موقعه كثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية، ليقترب من معادلة رقم الإيراني علي دائي.

ويفصل رونالدو 5 أهداف فقط على معادلة أهداف علي دائي الذي يمتلك 109 هدفاً، ليصبح الدون أكثر اللاعبين تهديفاً على مستوى الأهداف الدولية.

وبدأ برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 42، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44، بينما سجل جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 86، ثم عاد فيرنانديز ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، لتنتهي المباراة 4/صفر لمصلحة “برازيل أوروبا”.

ولن يكون هذا الهدف الوحيد الذي يسعى رونالدو لتحقيقه في يورو 2020 رفقة منتخب بلاده، فهو يطمح أيضاً لتجاوز ميشيل بلاتيني والانفراد في صدارة الهدافين لبطولات أمم أوروبا على مر التاريخ، حيث يتشاركان الآن برصيد 9 أهداف لكل منهما، وبالتالي يحتاج الدون لتسجيل هدف واحد فقط.

والجدير بالذكر أن، المنتخب البرتغالي وقع في “مجموعة الموت” إلى جانب فرنسا بطلة العالم 2018 وألمانيا والمجر.