بالأرقام | ماذا قدم فرجاني ساسي مع الزمالك؟

بات رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك المصري، عن القلعة البيضاء وشيكًا خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعد تصريحاته الأخيرة على تويتر.

وارتبط اسم ساسي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي 2021، في مقدمتها الريان والسد القطرين خاصة وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعرض موقع “الخليج 365” ما قدمه ساسي مع الأبيض منذ التعاقد معه صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.

ولعب الدولي التونسي مع الزمالك 102 مباراة، ساهم في تسجيل 33 هدفًا، كما صنع 17 هدف، وأحرز 16 هدفا وتعتبر هذه أفضل فترة تهديفية للاعب، حسب موقع ترانسفير ماركت.

ونجح ساسي في التتويج مع الزمالك بـ4 بطولات رسمية وهي كأس الكونفيدرالية وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر السعودي المصري الودية.

ومع غير الزمالك توج ساسي بـ4 بطولات مع الأندية التي لعب لها، الدوري التونسي وكأس الاتحاد الإفريقي مع الصفاقسي، الدوري التونسي وكأس تونس مع الترجي، بالإضافة إلى بطولة كأس العربة للأندية الأبطال الودية، ولم يتوج مع ميتز الفرنسي أو النصر السعودي بأي بطولة.