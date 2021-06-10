صفقات النصر | الزمالك ينفي وصول أي عرض رسمي لضم الونش ويرفض بيعه

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علق نادي الزمالك، على حقيقة طلب نادي النصر السعودي التعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالفريق، خلال الميركاتو الصيفي 2021.
وأفادت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، برغبة العالمي في التعاقد مع الونش سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي، لتدعيم الخط الدفاعي.
وقال مصدر داخل مجلس الزمالك – تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة: “حتى الآن لم يخاطبنا نادي النصر بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب، كما أننا نرفض التخلي عنه”.
وتابع حديثه: “اللاعب عقده ممتد معنا حتى صيف 2023، ونرفض أي مفاوضات غير رسمية، ولا نفكر في بيعه خاصة وهو واحد من أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي”.
وتعاقد الزمالك مع الونش قادمًا من صفوف طلائع الجيش في صيف عام 2016، وشارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 28 مباراة سجل خلالهم هدفين.
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