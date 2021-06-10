صفقات الهلال | مدافع ولفرهامبتون على رادار الزعيم

يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مدافع على مستوى فني مميز؛ من أجل تدعيم الخط الدفاعي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ودخل الهلال في مفاوضات مع المغربي رومان غانم سايس، مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه وفقة لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جارديم، حسبما ورد بصحيفة البلاد السعودية.

وخاض اللاعب صاحب الـ31 عامًا 30 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها الذئاب خلال الموسم المُنصرم، كما نجح في تسجيل 3 أهداف.

وأكملت إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل نصاب السبعة أجانب مؤخرًا بإعلان صفقة المالي موسى ماريغا، ولم تحدد بعد أسماء المغادرين من الأجانب قبل معسكر الفريق، الذي ينطلق في الخامس من يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم اختار النمسا، لإقامة المعسكر الإعدادي تحضيرًا للموسم الجديد، وأنهت إدارة الهلال بشكل كبير إجراءات إقامة المعسكر في مدينة سالزبورج تحديدًا.