موقف الزمالك القانوني حال تمرد ساسي ورفضه العودة؟

تتساءل جماهير القلعة البيضاء عن الموقف القانوني لفرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، في حال رفضه العودة إلى الزمالك واستكمال الموسم.

ونشر ساسي تويتة كتب فيها: “بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله إنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، يبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق”.

من جانبه أكد عامر العمايرة المختص باللوائح والقوانين الرياضية، أن ساسي يجب عليه استكمال الموسم مع الزمالك، لأنه عقده مرتبط بنهاية الموسم وليس تاريخ بعينه وفقًا لأخر تعديدل بالفيفا.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة: “هناك موقفان حاليًا الأول هو أن يفسخ ساسي عقده مع الزمالك معتمدًا على عدم صرف مستحقاته أخر شهرين وهنا موقفه سليم”.

وتابع حديثه: “الموقف الثاني هو الاعتماد على أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الماضي ويتجاهل توثيق عقده في اتحاد الكرة المصري لمدة 3 مواسم وأنه مرتبط بتاريخ وليس موسم، وهنا موقفه ضعيف جدًا ويستطيع الزمالك شكواه”.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تعاقد معه الأبيض في صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.

وارتبط اسم ساسي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي 2021، في مقدمتها الريان والسد القطري.