ماذا يدور في عقل موسيماني لحل أزمة غياب هاني أمام الترجي؟

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يمثل غياب محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، عن مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أزمة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.
وتأكد غياب هاني عن المباراة، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، ويحتاج إلى فترة من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.
ويبدأ المارد الأحمر أولى تحضيراته على ملعب التتش، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ويميل موسيماني إلى الدفع برامي ربيعه في هذا المركز بسبب أدواره الدفاعية، أو مشاركة أحمد رمضان بيكهام على حساب هاني، خاصة بعدما شارك في هذا المركز من قبل.
كما يفكر في الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بدلًا من خط الوسط، في ظل جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، لكن يعيبه البطئ.
ولا يستبعد موسيماني الدفع بحسين الشحات في هذا المركز، خاصة وأن بدايته مع مصر المقاصة كانت كظهير، إلا أنه يعتبره حل غيره بسبب عدم رغبته في افتقاده مبكرًا كورقة هجومية.
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