الامارات | مان يونايتد يحتفي بأول ظهور دولي للاعبه التونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يحتفي بأول ظهور دولي للاعبه التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالظهور التاريخي الأول للاعبه الشاب حنبعل المجبري مع منتخب تونس، وذلك في المباراة الودية التي جمعت "تسور قرطاج" أمام الكونغو الديمقراطية، وانتهى فوز التونسيين بهدف دون رد. وجاءت تهنئة مانشستر يونايتد، على الصفحة الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن كتب النادي الإنجليزي: "رافعاً راية أكاديميتنا، ويؤدي واجبه مع المنتخب التونسي لكرة القدم"، قبل أن يضيف: "تهانيناً حنبعل لهذا البداية مع المنتخب الأول".

ويحمل حنبعل (18 عاماً) الجنسيتين التونسية والفرنسية، وحفل تواجده في المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده باهتمام كبير من وسائل الإعلام التونسية، خصوصاً بعد مشاركته في الشوط الثاني من مباراة "نسور قرطاج" أمام الكونغو الديمقراطية، في تجربة ودية أولى ستتبع غدا بلقاء المنتخب الجزائري، وفي 15 الجاري أمام مالي، ضمن استعدادات تونس لاستكمال المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي سيواجه فيها "نسور قرطاج" بدايةً من سبتمبر المقبل ولحساب المجموعة الثانية، كل غينيا الاستوائية، وزامبيا، وموريتانيا.

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