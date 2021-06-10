شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السباحة تطالب برفع عدد الأعضاء إلى 9 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

طالبت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، برفع عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس بدلاً من 7، على خلفية أن الاتحاد يضم 3 رياضات من الألعاب المائية تحت مظلته «السباحة وكرة الماء والغطس»، كما اقترحت إدخال تعديل على لائحة الانتخابات الملحقة بالنظام الأساسي«2021» فئة جديدة (عضو لفئة الشباب ما بين 25 إلى 35 سنة) في تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من الدورة الجديدة الممتدة حتى عام 2024، وتمت إحالة المقترحين إلى الجمعية العمومية للبت في شأنهما في اجتماعها غير العادي القادم المتوقع عقده الشهر الحالي.

وكانت ورشة العمل عقدت الأربعاء، في مقر اللجنة الأولمبية في دبي، بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وفريق عمل اللجنة الرياضي والقانوني، وخليفة الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة المدير المالي ممثل الاتحاد، ومحمد العامري رئيس لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى، وممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، وتم خلالها مناقشة توفيق مواد النظام الأساسي للاتحاد مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية مؤخراً.

وأفادت متابعة «الخليج الرياضي» أن ممثلي الأندية طرحوا عدة مقترحات أخرى خلال الورشة إلى جانب المطالبة برفع نصاب مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء، تتصل بإسقاط العضوية، حيث طالب عدد من ممثلي الأندية بتخفيض الغرامات المالية، كما اقترحت أن يناط سحب الثقة بمركز التحكيم الرياضي ليتولى النظر في شأنها، وهو المقترح الذي أثار جدلاً حيث اعتبره البعض سالباً لصلاحيات الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص في شأن إسقاط العضوية، إضافة إلى مقترح آخر بإلغاء المقعد المخصص للعضو صاحب الصفة الدولية ضمن المجلس.