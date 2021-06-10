شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يثير أزمة جديدة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك أزمة جديدة مع نادي الزمالك برفضه الاعتراف بالعقوبات الموقعة عليه والبالغة 700 ألف جنيه نتيجة إيقافه ست مباريات عقب مباراة الزمالك والمصري في الدوري، والتي تعرض للطرد خلالها، وقيامه بشد سماعة أذن الحكم، ما اعتبرته اللجنة سوء سلوك، وتم إيقافه على أثرها ست مباريات.

وأبلغ محامي اللاعب، مسؤولي الزمالك، بتمسكهم بالحصول على كامل حقوق اللاعب لدى الزمالك، وعدم الاعتراف بالخصم الذي أقره الزمالك.

وأبلغ محامي اللاعب، إدارة الزمالك، بأن فرجاني لن يكمل الموسم الحالي مع الزمالك، وأنه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، فإن اللاعب من حقه الرحيل عن الزمالك بنهاية الشهر الجاري والانتقال لأي ناد آخر .

ورفض فرجاني ساسي أو وكيله الإعلان عن وجهة اللاعب المقبلة والتي ستكون لأحد أندية الدوري القطري.

وأصدر فرجاني ساسي تصريحاً على حسابه الشخصي على تويتر، توجه خلاله بالشكر لجماهير الزمالك ودعمها ومساندتها له متوعداً بكشف كافة الحقائق خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك اندهاشه من الرحيل المفاجئ لفرجاني، وقال إن اللاعب كان يستطيع التوقيع لأي فريق في يناير أي قبل انتهاء التعاقد بستة أشهر وفقا للوائح.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه لا يستطيع أن يحمل اللجنة السابقة المسؤولية لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسؤولية.

وقال كارتيرون: «أعتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره وفي نفس الوقت ليس لديّ أي معلومة مؤكدة حول قرارة النهائي، ولكن قد يكون وقع لناد آخر وقد يكون لا» .