شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا اليوم عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه منتخب مصر الأولمبي غريمه جنوب أفريقيا اليوم الخميس الموافق 10 يونيو ودياً وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 .

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ،وتبدأ أولمبياد طوكيو باليابان 22 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل .

تبدأ مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة .



تنقل شبكة أون سبورت المصرية المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس1.