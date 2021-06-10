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بث مباشر .. مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا اليوم عبر القناة التالية

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه منتخب مصر الأولمبي غريمه جنوب أفريقيا اليوم الخميس الموافق 10 يونيو ودياً وذلك استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 .

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ،وتبدأ أولمبياد طوكيو باليابان 22 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل .

تبدأ مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة .


تنقل شبكة أون سبورت المصرية المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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