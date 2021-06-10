شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب بن يوسف: شكراً مكتوم بن حمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يعقوب يوسف حارس مرمى نادي الفجيرة السابق، أن قرار الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، تخصيص 90% من استثمارات النادي للصرف على الأجيال الصاعدة وتنمية مواهبها وصقلها في مرحلة الرديف، أثلج قلوب عشاق قلعة الذئاب، وهو قرار رائع وحكيم؛ لأنه يهدف إلى البناء والاستثمار في المواهب والأجيال الصاعدة.

وأضاف ابن يوسف: «أشكر جهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي لجعل النادي قلعة رياضية تزهو بأبنائها المتميزين، ولهذا فما أجمل الاهتمام بجيل المستقبل ليكون نادينا دوماً منجماً للمواهب التي تشرف إمارة الفجيرة وتدعم وتتألق مع المنتخبات الوطنية».

وأشار إلى أن نادي الفجيرة منذ أن تولى زمام قيادته الشيخ مكتوم بن حمد، أصبح نادياً كبيراً يشرف الفجيرة بشتى الألعاب، مؤكداً أنه سيكون لهذا القرار الحكيم مردوده الإيجابي في السنوات القادمة، بوجود قاعدة قوية من المواهب المحلية.

واستطرد «إن تصعيد فريق 21 سنة لتمثيل النادي قرار موفق جداً، فمع توفير كل الدعم لشباب النادي ليكونوا هم الأساس والقوة الضاربة الشابة في دوري المحترفين مستقبلاً».